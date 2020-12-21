التحقيق مع زوجة أب عذبت ابن زوجها في الدقهلية

باشرت نيابة أجا في الدقهلية، تحقيقاتها، اليوم، في واقعة تعرض طفل لتعذيب يومي من زوجة أبيه لإجباره على القيام بالأعمال المنزلية، بعد ظهوره في فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى جسده أثار عض آدمية متفرقة في الجسم وضرب باليد والعصي.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، برصد المتابعة الأمنية لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر طفل في العقد الأول من العمر به إصابات عبارة عن سحجات وكدمات وأثار عض آدمية متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين أن الطفل يدعي "محمد.ر.م" 8 سنوات، تلميذ، ومقيم طرف عمه "فتحي.م" 21 عامًا نقاش ومقيم بقرية ديرب بقطارس، دائرة مركز شرطة أجا.

باستدعاء الطفل وسؤال عمه عما ظهر بالفيديو، في محضر الشرطة، أفاد بأن الطفل كان يقيم لدى زوجة أبيه المدعوة "نسرين م.ا" 31 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بقرية «ميت فضالة » دائرة المركز.

وذكر العم في أقواله، أنه اكتشف في أول شهر أكتوبر الماضي، تعدي زوجة الأب علي الطفل بالعض والضرب باليد والعصي ما أحدث إصابته التي ظهرت بالفيديو المتداول علي صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك لإجباره على القيام بأعمال منزلية كلفته بها.

وتبين أن الطفل يعيش مع زوجة أبيه علي مدار عامين عقب انفصال والده عن والدته، وهرب من كثرة تعرضه للتعذيب والضرب المستمر، وذهب إلي عمه الذي صور الفيديو، واكتشف تعرض نجل شقيقه للتعذيب والضرب المستمر بوحشية تركت أثر علي جسد الطفل منها أثار ضرب وعض بأسنان أدمية.

تمكنت مباحث مركز أجا من ضبط زوجة الأب المتهمة، وبمواجهتها في محضر الشرطة، اعترفت بتعديها على الطفل محدثة إصاباته لإجباره علي القيام بالأعمال المنزلية لها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9077 لسنة 2020 إداري مركز أجا، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض المتهمة اليوم برفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها .