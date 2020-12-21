إحالة 10 موظفين بالوحدة الصحية بالعتامنة للتحقيق في سوهاج لتغيبهم

أحال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، 10 من العاملين بالوحدة الصحية لقرية العتامنة للتحقيق، اليوم، لتغيبهم عن العمل دون إذن، بعد أن رصد تقرير للمتابعة بمجلس المدينة تغيبهم عن العمل.

وقال المحاسب حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة طما شمال سوهاج، في بيان أصدره، اليوم، أن اللجان أحالت 10 من العاملين في الوحدة الصحية بقرية العتامنة دائرة المركز، للتحقيق بينهم طبيبين وصيدلانيين، لتغيبهم عن العمل بدون إذن.

وأوضح أبو الخير، أن لجنة من الوحدة المحلية تضم كلا من أحمد بكر، مدير المتابعة، ومحمد رفعت مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية بطما، قامت بجولة مرورية على الوحدات الصحية دائرة المركز، وكشفت الجولة المرورية عدم تواجد 10 موظفين في الوحدة الصحية في قرية العتامنة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة طما أن الموظفين هم طبيبي أسنان، وصيدلانيين، و٦ موظفين وتم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق.

وأوضح أبو الخير، أن الجولات علي الوحدات الصحية والمستشفيات تتم في ضوء تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لافتا إلى أن المحافظ شدد علي ضرورة المتابعة الجيدة والمستمرة للعمل في المنظومة الصحية وتحويل المقصرين للتحقيق.

وأشار أبو الخير، إلى أن الجولات علي القطاع الصحي والمستشفيات تتم بشكل يومي، مؤكدا أن الغالبية من الوحدات الصحية والمستشفيات بها انتظام في العمل من الأطباء والتمريض والعاملين، ومن يثبت تقصيره يتم إحالته الي التحقيق.

وأضاف أبو الخير أن الجولات الميدانية لفريق المتابعة ونواب رئيس المدينة ورؤساء القري تتم خلال الليل والنهار، كما تجري عملية متابعة للأسواق بشكل مستمر لضبط الأسعار، وتنظيم حملات بالتنسيق مع مراقبة الأغذية للمرور علي المحلات والمطاعم لبيان مدي صلاحية المواد الغذائية.