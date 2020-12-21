محافظ المنيا: تنفيذ ثلاثة مشروعات في قطاع الثقافة بتكلفة 63 مليون جنيه

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 63.6 مليون جنيه في قطاع الثقافة، حيث تضم المشاريع الثلاثة، إنشاء مكتبة مصر العامة بالمنيا، وقصر ثقافة المنيا الجديدة، كما يجري تطوير وإنشاء قاعة مؤتمرات ومسرح قصر ثقافة المنيا.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لمعرض «مصغرات لمبدعي نادى العلوم» المقام بقصر ثقافة المنيا، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة ودكتورة رانيا عليوة مدير عام قصر الثقافة.

أشاد المحافظ بأعمال الشباب المبدعين المشاركين في المعرض من خلال إعادة تدوير كل ما تم استخدامه ، حيث تضمن المعرض مجموعة من المجسمات لنماذج من البيئة مع استخدام تقنيات علمية متنوعة بالكهرباء والطاقة، وأعمال فنية باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر .

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال تطوير وإنشاء قاعة مؤتمرات ومسرح قصر الثقافة ، موجها بالإسراع في معدلات التنفيذ ليستفيد منه أهالي المنيا ويصبح إضافة قوية لقطاع الثقافة في المحافظة.