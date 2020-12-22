6 حالات لصرف معاش العجز والشيخوخة.. تعرف عليها

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حالات صرف معاش العجز والشيخوخة والوفاة، وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه من خدمات للقارئ، التفاصيل الكاملة لحالات صرف معاش العجز والشيخوخة، وفقا لما حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

حالات صرف معاش العجز والشيخوخة والوفاة

ـ بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي صدر بها قرار من رئيس الهيئة.

ـ العجز الكلي أو الوفاة أثناء مزاولة العمل، أو النشاط، حسب الأحوال.

ـ العجز الكلي أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة، وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

ـ العجز الكلي أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل نشاط المؤمن عليه، متى كانت مده اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

ـ انتهاء خدمة أو عمل نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة، أو العجز، أو الوفاة، مع توافر مدد اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش، بالإضافة إلى أن تتضمن مدة الاشتراك، مدة فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بقانون المعاشات الجديد، وتقديم طلب الصرف.