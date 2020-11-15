5 خطوات لشراء مدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه يمكن حساب مدة سابقة "شراء مدة"، ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي، حال توافر الشروط الآتية:

- ​أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

- أن تكون سنوات كاملة.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لأحكام القانون.

خطوات شراء مدة في تأمين الشيخوخة

وحددت التأمينات خطوات شراء مدة في تأمين الشيخوخة والعجز كما يلي:

- يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

- ​يكون النموذج من أصل و3 صور، وذلك أثناء فترة سريان التأمين عليه.

- يبدي المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها، سواء بطريقة السداد دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها، أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط.

- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

- يوقع المؤمن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط، وحال التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل. ​

الاستعداد لتطبيق الفصل التام بين أداء الخدمة التأمينية والقائم بتشغيلها

من جانبه، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّه جار الاستعداد لتطبيق الفصل التام بين أداء الخدمة التأمينية والقائم بتشغيلها، التي ستعمل بشكل مركزي، لتتحول مكاتب التأمينات لمكاتب أمامية أشبه بمراكز خدمة العملاء لكبرى الشركات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنّه من المتوقع الانتهاء من أعمال الميكنة في 3 سنوات، وجرى بالفعل العمل لتحقيق ذلك، متوقعا خلال الـ3 أشهر المقبلة الربط مع المرور ورفع المعاناة عن مليون ونصف سائق مهني، كان يتكبدون عناء الذهاب لمكاتب التأمينات لسداد الاشتراكات.