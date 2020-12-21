المفتي في ندوة «الوطن»: الصوم يقوي مناعة الإنسان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنّ الصوم يقوي مناعة الإنسان بشهادة الأطباء والمتخصصين.

وجوب الصوم

وأوضح مفتي الديار المصرية، في ندوة تعقدها جريدة «الوطن»، بحضور الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية، إنّ الدار تلقت أسئلة عن وجوب الصوم في شهر رمضان المعظم من عدمه في ظل الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، ولجأوا إلى أهل الاختصاص.

الاستثناء بشهادة الطبيب

وتابع "علام"، أنّ الأطباء من تخصصات كثيرة، كالمناعة والفيروسات والصدر والقلب، واجتمع بهم علماء الدار لنحو ساعتين، لاستشارتهم في الأمر، ووجدنا أنّ كورونا لا يؤثر على الصائم في حالته الطبيعية، لكنه يقوي المناعة بشهادة الأطباء.

ولفت إلى أنّه لا أثر لكورونا على حكم الصيام الأصلي، وهو الوجوب، ويجب أن يصوم الفرد، إلا لو كانت لديه ظروف تؤدي إلى نقص المناعة؛ فهنا تكون بما يتناسب مع «الحالة الفردية» عند الشخص، ويكون عدم الصوم برأي طبيب متخصص.

المفتي يشكر «الوطن»

وأعرب مفتي الديار المصرية عن شكره وتقديره لموقع وجريدة «الوطن»، والدور المستنير الذي يبصّر القراء بقضايا المجتمع والواقع، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للنظرة المستنيرة التي تؤسس لإعلام راقٍ يؤدي دوره في المجتمع، ويبني ولا يهدم، كما وجّه تحية شكر وتقدير واحترام للدور الذي تؤديه الجريدة في نشر الوعي، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن».

وشدد "علام"، على أهمية قضية تجديد الخطاب الديني، وأهمية النظر والفهم الدقيق لمقاصد الدين، موضحا أنّ الأمر لا علاقة له بالثوابت، لكن بما ورد بغير سياقه، موضحا أنّ العقل الاجتهادي يزيل التراب على المتراكم من العادات والتقاليد والثقافات والعادات والأحكام التي وردت بسياق غير سياقها، وأنّ البعض يأخذ الأغراض الدينية إلى السياسة.