لو عندك 18 سنة.. تعمل إيه لو هتفتح مشروع عربة طعام متنقلة في الشارع؟

يبحث الكثير من الشباب العاطل عن العمل ولم يجد الفرصة المناسبة لـوظيفة تناسب مؤهلاته في البحث عن مشروع صغير يدر له دخلاً يومياً أو شهرياً، إلا أنّ البعض يجهل بالخطوات التي عليه اتباعها، سواء الإجراءات أو الأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة.

وفي هذا الصدد؛ ترصد «الوطن» الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على عربة طعام متنقلة في الشارع، وفقًا للقانون الذي يحمل رقم 92 لسنة 2018، والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة على النحو التالي:

شروط فتح عربة طعام متنقلة

- أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وأن يكون بلغ 18 عامًا.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

- يجب أن تكون وحدة «الطعام المتنقلة» مجهزة أساساً لهذا الغرض، وتتوافر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة.

- وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة.

- منع تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ووفقاً للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن.

- توفير أجهزة الإطفاء اللازمة، وفقاً للقواعد المشار إليها، والالتزام بالقواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شؤون البيئة.

- أن تكون المواد المستخدمة في هيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصّص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً.

- أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد بدرجة حرارة تتراوح بين صفر و5 درجات مئوية.

- يتعين على المرخَّص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة، واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات، والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.

- الالتزام بالمواصفات الفنية وقواعد سلامة الغذاء وعدم التنازل عن الترخيص للغير ،ضرورة توفير خزان مياه وحوض غسيل للأيدي والأواني موصلة بشبكة تصريف تنتهي إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومي.

- الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها، التي لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر.

- ضرورة الالتزام بالقواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتشريعات ذات الصلة، والالتزام بالقواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية.

- الالتزام بوضع الشهادات الصحية للمشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها، على أن يكون مبيّنا مدة صلاحية الشهادة وأن تكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة.

- الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة، موضحاً بها قائمة الأسعار المحدّدة لكل صنف.

مستندات فتح عربات الطعام المتنقلة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.

- ترخيص سارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها، واستيفاؤها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

- شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.