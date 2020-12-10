محافظ شمال سيناء والشباب في لقاء مفتوح لمنحهم مشروعات صغيرة

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بشباب الخريجين عبر توفير فرص عمل حقيقة لهم، وأضاف خلال لقاء مفتوح مع الشباب، أن الرئيس السيسي وجّه إلى إجراء لقاءات مفتوحة مع الشباب وأهالي سيناء للوقوف على احتياجاتهم.

والتقى المحافظ المتقدمين لحجز الأكشاك المقرر توزيعها عليهم، اليوم، بمدرج مدرسة التجارة الثانوية للبنات بالعريش، وأعلن المحافظ أن الأكشاك جرى إنشائها ضمن أعمال تطوير مدينة العريش، لتوزيعها على الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وفق الضوابط والشروط المحددة.

وأشار إلى أن الأكشاك العشرة الصغيرة تستغل كمنافذ لبيع المأكولات السريعة والمعجنات والآيس كريم والمثلجات والحلوى والتسالى والمقرمشات والزهور والمشروبات الساخنة والباردة والعصائر الطبيعية والأشغال، علاوة على استغلال الأكشاك الكبيرة فى عرض منتجات الأسر المنتجة.

ولفت المحافظ الى أن شروط الحصول على كشك تتضمن ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وألا يكون موظفا أو طالبا، أو مؤمّن عليه، مشددا على الالتزام ببنود العقد المبرم بين المستفيدين وديوان عام المحافظة.

وأشار إلى تخصيص الكشك الواحد لعدد 4 من الشباب بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، على أن يتم التجديد للمستفيدين، لافتًا إلى التوسع فى إنشاء تلك الأكشاك خلال الفترة المقبلة، واستمع المحافظ إلى مقترحات الشباب بشأن استغلال وتشغيل تلك الأكشاك، وطالبهم بضرورة إعداد دراسات جدوى عن كيفية تشغيلها وتقديمها للمحافظة.

حضر لقاء الشباب مع المحافظ، ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، أسامة الشريف مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة ، صفوت الشريف نائب مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة ، ممدوح الحديدى مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم ، محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالعريش ، ياسر حسين من الإدارة العامة للإنتاج والتنمية الاقتصادية