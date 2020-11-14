مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة لـ61 شابا وفتاة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن صرف دفعة جديدة من قروض مشروعات شباب الخريجين، ليبلغ إجمالي ما تم صرفة حتى الآن 89 مليون و725 ألف جنيه، فى إطار جهود الدولة لتشجيع الشباب على العمل الحر، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ووافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 144 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد، دفعة أكتوبر 2020، وذلك بإجمالي مليون جنيه، موزعة على 17 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن عدد المستفيدين من الدفعة الجديدة يبلغ 61 منتفعاً، بواقع 20 شاباً و41 فتاة، وذلك لمساعدتهم على إقامة مشروعاتهم، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم، حتى اليوم، 89 مليون و725 ألف جنيه، يستفيد منها 11 ألف و838 منتفعاً، منهم 5 آلاف و675 شاباً، و6 آلاف و163 فتاة.

وبعد اطلاعه على التقرير الذى عرضته زينب الأمشاطي، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، أكد "مختار" على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتنويع المشروعات، لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وتوفير فرص عمل جديدة، مشدداً على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض، دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

واعتبر أن الإقبال كبير على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين، ويتزايد بصورة مستمرة، وذلك لقيام الجهاز بمنح قروضه بدون فوائد، وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلاً عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

ويعمل جهاز تشغيل شباب الخريجين على تسهيل إجراءات الحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للحد من البطالة، وتوفير الحياة الكريمة للشباب.