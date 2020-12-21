تفاصيل الإفراج عن البحارة المختطفين في نيجيريا: بينهم مصريين

أفرج قراصنة من نيجريا، اليوم الإثنين، عن البحارة المختطفين من عدة دول، بينهم ضابطين بحريين من مصر، بعد مرور 25 يوما على اختطافهم، بعد سداد مالك المركب مبالغ «الفدية».

ومن بين المختطفين الـ10، «سعد» و«كيرلس»، ضابطين بحريين، كان على متن المركب، حيث تخرج أحدهما قبل عام فقط ليبدأ رحلة العمل، بينما الثاني كان لا يزال عريسا جديد.

وتروى شروق، شقيقة سعد شوقي سعد، 28 عاما، ضابط بحري ثانٍ على متن المركب، تفاصيل اختطافه لـ«الوطن»، قائلة، «شقيقي وزميله كيرلس سمير، مهندس بحري مقيم بمحافظة الإسكندرية، كانا يعملان على متن المركب (ميلان) اللبنانية المملوكة لعدنان الكت، حيث يعمل سعد على متن المركب منذ عامين ونصف العام، حيث خرج شقيقي الذي لا يزال عريسا جديدا ساعيا على رزقه في رحلة من نيجيريا للكاميرون، وكان الاتصال الأخير بنا بعد وصوله لميناء كوكو بنيجيريا، حيث قال إنهم في طريقهم إلى الكاميرون، حيث كان يطمئنا عليه، نظرا لسوء حالة الشبكة في الكاميرون، فقال لنا لما هوصل هناك مش هعرف أكلمكم بسبب الشبكة».

وتابعت شروق، «حينما مرت ثلاثة أيام ولم يتواصل معنا قلقنا جدا عليه لأن الطريق من نيجيريا للكاميرون يومين فقط، فتواصلنا مع عدنان مالك المركب، الذي قام بإبلاغنا باختطاف قراصنة من نيجيريا طاقم المركب المكون من 10 أفراد، ما بين ضباط ومهندسين وطهاة، حيث قام القراصنة باختطاف العشرة وتركوا شخصا واحدا ليبلغ عدنان بخبر الاختطاف».

وأضافت شقيقة الضابط المختطف "سعد"، "تواصلت معنا السفارة المصرية، وقالت لنا إن أفراد طاقم المركب بخير وأن السفارة تعمل على قدم وساق لحل الأزمة».

وتتابع شروق، «اليوم تواصل معي شقيقي وطمئننا عليه، حيث أكد لنا أنه بخير هو وزملاءه وأنهم وصلوا إلى أحد فنادق نيجيريا».

وتابعت شقيق الضابط البحري، «الفضل يرجع لله عز وجل في عودة شقيقي وزملاءه وعدنان الكت، صاحب المركب اللبناني الذي لم يهدأ وكان على تواصل دائم معنا» موجهة الشكر له على مابذله من مجهود طوال 25 يوما، مشيرة إلى تواصل الخارجية معهم مرة من قبل أكدت خلالها أنهم يعملون جاهدين لحل الأزمة.

في المقابل قال عدنان الكت، صاحب المركب اللبناني، لـ«الوطن»، «تم الإفراج عن البحارة مقابل دفع فدية والحمد لله جميعهم بخير».

وأوضح الكت في تصريحات سابقة، أن «قراصنة من دولة نيجيريا اختطفوا 10 من طاقم المركب مقابل فدية مليون ونصف الدولار للمقايضة على أشخاص، حيث يتفاوض شاحن المركب وهي شركة من دولة الكاميرون، مع الخاطفين، مؤكدا أن المركب مؤجرا لصالح تافو لورانس كاميروني الجنسية.

وأضاف «الكت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من بين المخطوفين 2 من مصر وجنسيات المخطوفين كالتالي «2 من مصر - 3 لبنان - 4 الهند وواحد من دولة الكاميرون» متابعا بان المختطفين حاليا بولاية باليسيا بنيجيريا.

وتابع الكت قائلا بأن القراصنة اختطفوا 10 أفراد من طاقم المركب ورحلوا لمقايضتهم بمبالغ مالية، كما تركوا 2 من أفراد الطاقم من دولة الكاميرون على متن المركب ليبلغونا بخبر الاختطاف، حيث إن عدد الطاقم كان 12 فردا.