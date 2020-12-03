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"الخارجية": مستمرون في متابعة أزمة المختطفين في نيجيريا

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الوطن
10:31 م | الخميس 03 ديسمبر 2020
مبنى وزارة الخارجية

مبنى وزارة الخارجية

تؤكد وزارة الخارجية مجددا، المتابعة المستمرة لحادث سفينة الشحن Milan، التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها مواطنيّن مصرييّن.

وصرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن القطاع القنصلي بالوزارة، على تواصل مع أهالي المُختطَفين لطمأنتهم، وإبلاغهم بآخر الجهود المبذولة لتحرير ذويهم. 

هذا، وتواصل السفارة المصرية في أبوجا متابعتها مع الأجهزة الأمنية النيجيرية وقيادة القوات البحرية هناك لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن المُختطفين، علماً بأن السفينة المُختطفة في حيازة سلطات إنفاذ القانون البحري في الوقت الراهن بعد تخلي الخاطفين عنها، وهروبهم وبرفقتهم المُختطَفين.

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