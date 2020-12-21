رئيسة مدينة بالدقهلية تحرر محضراً ضد شاب: شهر بي على فيس بوك

حررت رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، محضراً بمركز شرطة أجا، اليوم، ضد شاب اتهمته بالتشهير بها والتعدي عليها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أنه ادعى عبر منشورات له على صفحات التواصل بوجود مخالفات بمجلس المدينة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من رحاب محمد محمود المزين، 45 عامًا، رئيس مركز ومدينة أجا، ضد شاب استخدم موقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها.

وأكدت رئيس المركز في بلاغها ضد المدعو «عماد. م. إ. ش» مقيم بقرية «كفر عوض السنيطة» قيامه بالتشهير بها والتعدي عليها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وادعاءه وجود مخالفات بمجلس ومدينة أجا، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9079 لسنة 2020 إداري مركز شرطة أجا، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

من جهة أخرى، فقد شاب «يده» في ماكينة لدرس قش الأرز، أثناء عمله عليها بناحية قرية «أشمون الرمان» مركز دكرنس، مما تسبب في بتر اليد اليسرى.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام، بوصول «هاني. أ. ع، 40 سنة، عامل» مصاب ببتر فى اليد اليسرى، ادعاء حادث عارض، وجرى تحويله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لسرعة التعامل الطبي معه.

انتقل ضباط مباحث مركز دكرنس إلى مكان البلاغ ، وبسؤال والده 56 عامًا، عامل، في محضر الشرطة، أكد أن نجله كان يعمل على ماكينة لدرس قش الأرز، فجذبت الماكينة يده، مما تسبب في بترها، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 365 لسنة 2020 عوارض مركز دكرنس، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.