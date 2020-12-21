تعرف على جدول امتحانات نصف العام 2021 لمدارس القليوبية

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جدول امتحانات نصف العام يناير 2021 في محافظة القليوبية، مؤكداً أهمية الاستعداد التام واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير الجو المناسب للطلبة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موضحًا أنّه من الضروري الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

جدول امتحانات طلاب المرحلة الابتدائية

وأوضح الدكتور سيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، أنّه بدءًا من الاثنين الموافق 4 يناير 2021، تنطلق امتحانات الصف الثاني الابتدائي المجتمعي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 5 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي المجتمعي، يوم الاثنين 4 يناير وتستمر حتى الأربعاء 6 يناير، أما الصف الرابع الابتدائي فمن المقرر لهم يوم الأحد الموافق 10 يناير، وتستمر حتى الاثنين 18 يناير، ومن يوم الأحد الموافق 10 يناير حتى يوم الاثنين الموافق 18 من الشهر نفسه، تستمر اختبارات الصف الخامس الابتدائي، أما اختبارات الصف السادس الابتدائي فتبدأ يوم الاثنين الموافق 11 يناير، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 20 يناير.

جدول امتحانات طلاب الإعدادية

أما بالنسبة لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الإعدادية، فتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم الخميس الموافق 14 يناير، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى الأحد الموافق 24 يناير، وطلاب الشهادة الإعدادية تبدأ امتحاناتهم من السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 4 فبراير 2021، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنّه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني يوم السبت الموافق 9 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وذلك من خلال اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.