لرفع الوعي الثقافي.. أطفال مدارس الجيزة الحكومية في زيارة للهرم

أطفال بأزياء فرعونية ومومياوات متحركة، في مشهد فريد، جمع طلبة مجموعة من المدارس الحكومية بمنطقة الأهرامات الأثرية، ضمن زيارة نظمتها مؤسسة فنون مصر «آرت دي إيجيبت»، المتخصصة في تنظيم المعارض الفنية والثقافية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو في مصر، والمتخصصة في تنظيم الرحلات الثقافية للأطفال، في إطار برنامج التوعية الثقافية، لإشراك مجتمع منطقة هضبة أهرامات الجيزة في تنظيم معرض «الأبد هو الآن»، والمقرر افتتاحه في 23 أكتوبر 2021، عند هضبة أهرامات الجيزة.

ويهدف البرنامج، إلى إشراك المجتمع المحيط في عملية تنظيم معرض «الأبد هو الآن»، ورفع درجة الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال، بأهمية التراث الثقافي المصري، وكيفية الحفاظ عليه فضلا عن تنمية قدراتهم الفنية.

وقالت نادين عبدالغفار مؤسس أرت دي إيجيبت: «أعلنا خلال الفترة الماضية، أننا في أرت دي إي إيجيبت، سنقوم بعدد من الفعاليات على مدار عام، وحتى انعقاد معرض الأبد هو الآن، بهدف رفع درجة الوعي بأهمية التراث المصري، وبالفعل ننظم اليوم، زيارة لـ80 طفل من المدارس الحكومية المصرية، من سن 10 إلى 12 سنة، إلى منطقة الأهرامات لتعريفهم بالمنطقة وأهميتها».

وأضافت: حرصنا أن تكون الأنشطة التي يقوم بها الأطفال مناسبة لسنهم، لذلك وزعنا على الأطفال كتب الفنانة هالة صاروفيم صاحبة مشروع «كان ياما كان»، التي تقدم من خلال مجموعتها «مصر حلوة وطعمة»، قصص مستوحاة من التراث المصري وأبطالها شخصيات كرتونية، تحكي تفاصيل يومية، وتطرح من خلالها قيمة ثقافية وحياتية مهمة للأطفال.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة عبدالباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو: «نحرص على رعاية مبادرات المؤسسات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، التي تتماشي مع سياسة واستراتيجيات اليونسكو، ومنها مبادرة أرت دي إيجيبت، لإخراج كتاب مصر حلوة وطعمة، الذى يشرح بطريقة جذابة للأطفال، تراث حضارتهم الفرعونية، ويلقى الضوء على أحد المواقع المصرية الهامة والمسجلة في قائمة التراث العالمي وهو الأهرامات من الجيزة إلي دهشور، وهذا النشاط يتسق مع برنامج "تعليم التراث العالمي لليونسكو"، الذى بدأ كمشروع خاص لليونسكو عام 1994 بهدف منح الشباب فرصة المشاركة في حماية تراثهم الثقافي فضلا عن حماية التراث العالمي والترويج له».