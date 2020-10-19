"اليونسكو" تشيد بتجربة مصر في التعليم خلال جائحة كورونا

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب شكر وتقدير من منظمة يونسكو، بعد اختياره أفضل متحدث في الاجتماع الوزاري بعنوان "حول العودة إلى المدارس بالدول العربية في ظل أزمة كورونا وكيفية ضمان استمرارية التعليم الجيد للجميع"، الذي عقد يوم 14 أكتوبر 2020.

ونص الخطاب، على أن كلمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في الاجتماع الذي أقيم بمشاركة عدد من الوزراء من دول العالم حازت على إعجاب وتقدير جميع المشاركين وذلك للقيمة العلمية المستفادة من تجربة التعليم في مصر.

وكان الدكتور طارق شوقي قد عرض تجربة مصر في التعليم في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي استطاعت من خلالها مصر تطبيق التعليم عن بعد وإجراء أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني خلال العامين الماضيين للمرحلة الثانوية.

واستعرض وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، جميع جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي اتخذتها استعدادًا للعام الدراسي الجديد والتي منها المنصات الرقمية، والتي وصل عددها أكثر من 7 منصات، والقنوات التعليمية التى ستكون مفاجأة الوزارة لأبنائنا الطلاب، والتي لها جدول بث لجميع المناهج للصفوف الدراسية المختلفة، وجميعها مجانًا للطلاب.

وشارك في الجلسة عدد من وزراء التعليم حول العالم للحديث حول التعليم في ظل انتشار جائحة كورونا، وعرض تجارب الدول المختلفة.