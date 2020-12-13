تنتهي مهلته الثلاثاء.. 13 طريقة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي

تستعد الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي وشركة "بتروتريد" العاملة في مجال تسويق الغاز الطبيعي لغلق إمكانية تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي عبر مواقعها على الإنترنت لتفادي المحاسبة بمتوسط شهري للاستهلاك أو تراكم الفواتير بعد غد الثلاثاء، وبذلك يكون هناك يومان فقط لتسجيل استهلاك شهر ديسمبر.

انتهاء مهلة التسجيل بعد غد

وتنتهي مهلة تسجيل قراءات الغاز بعد غدٍ الثلاثاء، والتي بدأت منذ بداية الشهر لتستمر 15 يومًا لاستقبال طلبات العملاء بتسجيل القراءات للمحاسبة على الاستهلاك الحقيقي للمواطنين.

ويأتي هذا في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستدامة توفير وتحسين الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم، حيث جرى إطلاق 13 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك سداد الفواتير، في ظل عدم دخول المحصلين للمنازل لحين انتهاء أزمة انتشار الفيروس.

وقالت شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد"، إن الـ13 وسيلة، تشمل:

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة).

3- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

4- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة "لـPOS" أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- تطبيق موبايل جوميا.

7- من خلال مكاتب البريد المصري.

8- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

11- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

12- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

13- من خلال المواقع الإلكترونية لشركات توصيل الغاز للمنازل.