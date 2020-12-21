عشيق «عروس بنها» الهاربة: تعرفت عليها من «فيسبوك» وكنت أعلم بزواجها 

روى الزوج العرفي لعروس بنها الهاربة، التي تم القبض عليها بتهمة الجمع بين زوجين، بعد تغيبها إثر خروجها من منزلها عقب زواجها رسميا بمدينة بنها بـ14 يوما، مشيرا إلى أنه تعرف على المتهمة من خلال «فيسبوك» وكان يعلم بزواجها.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة، إنه كان على علاقة بها منذ عدة شهور، وتعرف عليها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث اتفقا على الزواج العرفي، وبالفعل هربت من منزلها ببنها، وذهبت له بأشمون بمحافظة المنوفية وتزوجها عرفيا وعاشرها معاشرة الأزواج، معترفا بأنه كان يعلم بزواجها بعد أن أنكر عدم علمه بزواجها في تحقيقيات الشرطة.

واعترفت المتهمة العروس الهاربة خلال شهر العسل أمام النيابة، بأن زوجها الرسمي في بنها كان يعاملها معاملة سيئة، وتعدى عليها بالضرب، مشيرة إلى أنها خطبت له لمدة سنتين رغما عنها قبل إتمام الزواج الرسمي.

وأضافت أنها خلال فترة الخطوبة من زوجها الرسمي، كان يقول لها كلام الحب المعسول ولكنه ظهر على حقيقته بعد الزواج وضربها وأهانها في شهر العسل، فقررت الهروب والزواج بعشيقها عرفيا الذي تعرفت عليه من «فيسبوك».

كانت نيابة قسم بنها قد قررت حبس عروس بنها وزوجها العرفي 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت لها النيابة تهمة الجمع بين زوجين.

وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ببلاغ «ع.ع»، ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب ابنته «نجلاء» 18 عاما، متزوجة من «حسن.م.ع»، منذ 14 يوما، ولا توجد أي خلافات بينهما، حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.

وأكد والد العروس، أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة، حيث تبين أنها موجودة برفقة المتهم «زوجها الثاني عرفيا» في أشمون بمحافظة المنوفية.