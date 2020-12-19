كشف سر اختفاء «عروس بنها» بعد فرحها بأسبوعين: تزوجت عشيقها عرفيا

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، غموض اختفاء عروس بعد زواجها بـ 15 يوما، حيث تبين زواجها «عرفيا» من شخص آخر من محافظة المنوفية، حيث تبين أنه حبيبها القديم.

تولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسها هي زوجها العرفي 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لها تهمة الجمع بين زوجين.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد بأن فريق بحث أمني توصل إلى أن الفتاة المختفية، كانت تربطها علاقة عاطفية مع شاب آخر، قبل زواجها من محافظة المنوفية، واتفقا على الزواج، ويوم الاختفاء خرجت بحجة شراء بعض مستلزمات المنزل، وذهبت إليه لمقر سكنه في أشمون بمحافظة المنوفية.

وعندما أخطر زوجها والدها، حرر بلاغا بقسم الشرطة، أكد فيه اختفائها في ظروف غامضة.

تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ببلاغ عصام على أحمد، ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب نجلته «نجلاء.ع.ع» 18 عاما، متزوجة من «حسن.م.ع»، منذ 14 يوما، ولا توجد أي خلافات بينهما، حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.

وأكد والد العروس، أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل مؤكدين أنها تزوجت عن حب وخطبة استمرت عامين، وكانت سعيدة لإتمام الزواج، وهو ماثبت عدم صحته.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة متزوجة منذ 14 يوما، من «حسن.م.ع» وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، ويوم الخميس الماضي أبلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل، ولكن في الحقيقة كانت تربطها علاقة بشاب يدعى «يوسف.ع.ح» من أشمون بمحافظة المنوفية، واتفقا سويا على الزواج «عرفيا»، وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة وزوجها «عرفيا» بتهمة الجمع بين زوجين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة الجمع بين زوجين.