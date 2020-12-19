بينهن عروس بنها.. اختفاء 4 فتيات في القليوبية خلال أسبوع

شهدت محافظة القليوبية، خلال الأيام القليلة الماضية، اختفاء 4 فتيات دفعة واحدة من بنها والقناطر وشبين القناطر وشبرا الخيمة خلال أسبوع، وهو الأمر الذي فرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداول صور المتغيبات وأرقام هواتف أسرهم مطالبين بسرعة التوصل إليهن.

تحررت المحاضر اللازمة وتكثف أجهزة الأمن البحث عنهن من خلال فرق بحث جرى تشكيلها من قبَل مديرية أمن القليوبية.

عروس بنها اختفت بعد زواجها بـ15 يومًا

الواقعة الأولى كانت عندما شهدت مدينة بنها اختفاء عروس بعد زواجها بـ15 يومًا، حيث خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل ولم تعد منذ الخميس الماضي، وحررت أسرتها بلاغًا بقسم ثان بنها أكدت فيه اختفاءها في ظروف غامضة.

أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي.

ودلت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تُدعى نجلاء عصام علي، 20 سنة، متزوجة منذ 15 يومًا وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها وخرجت ولم تعد من المنزل منذ الخميس الماضي.

وبسؤال والدها ويُدعى عصام علي أكد أن زوجها أخبره أنها خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل يوم الخميس الماضي ولم ترجع من وقتها، مؤكدًا أن ابنته ليس لها أي مشكلات مع زوجها بل تزوجته عن قصة حب وخطبة دامت سنتين قبل الزواج، وأن أسرته وأسرة زوجها مسالمون وليس بينهم أي خلافات.

وأوضح الأب لجهات البحث والتحري أنه وزوجها حاولا الاتصال بها علي تليفونها المحمول ولكنه مغلق.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي على صفحات الفيس بوك بمدينة بنها صورة المتغيبة، مطالبين المسؤولين بسرعة العثور عليها والكشف عن مصيرها.

فتاة شبرا الخيمة

وكشفت البلاغات عن أن الفتاة المتغيبة من منطقة مساكن الضباط بقسم أول شبرا الخيمة طالبة بالصف الأول الإعدادي، خرجت منذ 6 أيام لدرس خصوصي ولم تعد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بتغيب فتاة بالمرحلة الإعدادية.

وبسؤال والدها أمام العميد حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، قال إن ابنته نانسي جرجس الشهيرة بمريم جورج متغيبة منذ الاثنين الماضي، حيث خرجت الساعة 11 ظهرًا من منطقة مساكن الضباط دائرة قسم أول شبر الخيمة لدرس خصوصي ولم تعد، وناشد الأب من يستدل على ابنته التواصل معه على رقم 01229078664.

فتاة الخرقانية

وشهدت قرية الخرقانية التابعة لمدينة القناطر الخيرية اختفاء فتاة بالصف الثالث الثانوي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغًا من أسرة فتاة تُدعى يمنى طارق، بالصف الثالث الثانوي، بتغيبها عن منزلها بعد خروجها للدرس ولم تتوصل الأسرة لأي معلومات عنها.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتشكل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وجار تكثيف الجهود لكشف غموض تغيبها وتولت النيابة التحقيق.

وبسؤال والد الفتاة، قال إن ابنته متغيبة منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث خرجت للدرس بقرب من القرية وانتهت منه بالساعة السادسة، ولم تعد.

فتاة شبين خرجت ولم تعد

وفي شبين القناطر تغيبت رنا مصطفى البالغة من العمر 17 عامًا، بالصف الثالث الثانوي، مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه بلاغًا من «مصطفى. ع» بتغيب ابنته عقب خروجها من منزلها للذهاب إلى درس خصوصي.

وقالت شقيقتها إن رنا لم تعد إلى المنزل منذ يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى درس خصوصي ولم تعد إلى المنزل حتى الآن، متمنية أن تعود إليهم وأن تكون بخير، مشيرة إلى أنهم نشروا صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكي يقدم لهم أي شخص مساعدة في الوصول إليها.