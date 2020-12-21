جامعة المنيا تنعي طالب بالتربية الرياضية توفي أثناء محاضره

نعت جامعة المنيا، اليوم الإثنين، الطالب حازم أشرف عاطف أحمد، الذي توفي أمس الأحد، أثناء وجوده داخل كلية التربية الرياضية بالحرم الجامعي، نتيجة إصابته بنوبة تشنجات.

وأصدرت إدارة العلاقات العامة بالجامعة، بيانا جاء فيه «إنا لله وإنا إليه راجعون»، تنعى جامعة المنيا ببالغ الحزن وعميق الأسي الفقيد الطالب حازم أشرف عاطف أحمد بالفرقه الأولي بكلية التربية الرياضية، كما يتقدم الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة ونوابه، وعمداء الكليات والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان».

وقال مصدر بالجامعة، إن الطالب «حازم أشرف»، كان يتلقى محاضرة عملي بحمام السباحة التابع لكلية التربية الرياضية، وبعد خروجه ووجوده بين زملائه لحضور الجانب النظري من المحاضرة، فوجئ الجميع بإصابته بنوبة تشنجات أدت لوفاته عقب ذلك، نافيا أن يكون الطالب غرق داخل حمام السباحة أثناء التدريب العملي، لافتا إلى أن التدريبات العملية للطلاب داخل حمام السباحة تستغرق وقتا قصيرا جدا.

وقد أصاب الحادث المفاجئ طلاب الكلية بحالة من الصدمة والذهول، وحرصوا على كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنعى زميلهم، كما شارك عدد كبير منهم في جنازته.

ونعى عدد من طلاب كلية التربية الرياضية زميلهم الذي توفي، ووصفوه بأنه شهيد العلم، مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبه وحسن الخلق، وله الكثير من المواقف التي تدل علي شهامته.

وقال الطلاب، إن «حازم» كان ملتزما، ويحب أن يحضر المحاضرات العمليه والنظرية، وهو سباح ماهر وكان يعشق الفكاهة والضحك، وكان دائم المرح، ولا يتوانى عن مساعدة الآخرين.

وكان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بوفاة طالب جامعي يدعى «حازم أشرف»، يبلغ من العمر 19 عامًا، أثناء تواجده بكلية التربية الرياضية في جامعة المنيا، أثناء تأدية المحاضرة العملي بحمام السباحة الخاص بالكلية.

وانتقل رجال الشرطة وتبين أن الطالب أصيب بنوبة تشجنات وهبوط حاد بالدورة الدموية، أدت إلى الوفاة في الحال قبل إسعافه.