تحفيض 50% على تذاكر قطارات السكة الحديد لأسر الشهداء والمصابين

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، القرار رقم 54 لسنة 2020، بشأن تنظيم سفر بعض الفئات بالقطارات ومن بينهم مصابي ثورة 25 يناير، على أن يُمنح مصابي ثورة 25 يناير، تخفيضًا قيمته 50% من أجور السفر المعمول بها، وذلك بموجب كارنية المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وأن يتم خصم قيمة التخفيض المذكور من موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وخاطب المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن المشكلات التي تواجه أسر الشهداء والمصابين خلال سفرهم بالقطار وعدم تمتعهم بنسة خصم الـ 50%"، حيث تم إفادة المجلس أنه في إطار استراتيجية الدولة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة، من خلال تحمل كل وحدة اقتصادية أعبائها المالية مما أدى إلى قيام الهيئة بانتهاج سياسة جديدة تسهم في تحديث وتحسين أسطول عربات نقل الركاب للارتقاء بمستوى الخدمة وتوفير الأمن والسلامة لجمهور المسافرين.