طرح مزايدات علنية بالإسكندرية لاستغلال بعض الشواطئ: المواعيد والشروط

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن طرح مزايدات علنية لعملية استغلال مطعم وكافيتريا ممر كيلوباترا بنطاق حي شرق، في جلسة يوم الأحد المقبل.

وضمن المزايدات أيضاً، استغلال شاطئ «وانلي» المميز «المندرة 2 سابقاً»، بنطاق حي المنتزة ثان، وطرحه بجلسة يوم الاثنين المقبل، وشاطئ سيدي بشر المميز «سيدي بشر 1 سابقاً» بنطاق حي المنتزه أول، بجلسة يوم الثلاثاء المقبل، وشاطئ بحري المميز بنطاق حي الجمرك، بجلسة يوم الأربعاء المقبل.

كما سيتم استغلال عدد (٢) منفذ بيع، مع حق الدعاية والإعلان، وحق بيع الخردوات، على شاطئ أنطونيو المجاني «المندرة سابقا» بنطاق حي المنتزة ثان، بجلسة الخميس المقبل، وطرح استغلال شاطيء أبو يوسف (١) «خدمة لمن يطلبها»، بنطاق حي العجمي، بجلسة الأحد المقبل.

كما سيتم استغلال شاطيء أبو يوسف (٢) «خدمة لمن يطلبها» بنطاق حي العجمي، بجلسة الأحد المقبل، واستغلال شاطيء «شهر العسل» بنطاق حي العجمي.

وتقام المزايدات العلنية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بمدخل أبيس.

وفي إطار تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة فى كل أحياء المحافظة، شن عدد من الأحياء حملات مكبرة للتصدى للبناء المخالف في المهد.

وقام حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، بحملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تمكنت الحملة من إزالة أعمال مخالفة بالعقار 36 ش الوهابي بمنطقة كرموز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

ونفذ حي العامرية ثانٍ، برئاسة محمود بريك، حملة مكبرة تمكنت من فك شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بالكنج بحري بطريق الكافوري، وتم التحفظ علي كمية من الأخشاب، وكذلك فك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوي بقرية بغداد، وتم التحفظ على كمية من الأسمنت، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوي بقرية بغداد، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.

وواصل حي شرق، برئاسة محارب هيلع، حملاته المكبرة لإيقاف أعمال البناء في المهد، حيث تمكنت الحملة من إيقاف أعمال مخالفة بالدور الثالث عشر، بالعقار الكائن بشارع النصر، منطقة سموحة والتحفظ على المعدات المستخدمة، وكذلك «فك شدة» خشبية بالدور الخامس علوي بالعقار الكائن بشارع المواسير.