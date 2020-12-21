الصحة العالمية: نحلل الوضع في بريطانيا وندعو الحكومات لاتخاذ إجراءات

دعت منظمة الصحة العالمية، حكومات دول العالم إلى اتخاذ ما في وسعها من تدابير للحد من انتشار سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد، تم اكتشافهما في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وقال طارق يشاريفيتش، المتحدث باسم المنظمة، فى تصريحات صحفية «إن الفيروسات تتغير أثناء تداولها وقد يؤدي ذلك إلى تغير خواصها. على الجميع بذل كل التدابير الممكنة لإبطاء انتشار هذا الفيروس ووقف انتشاره في نهاية المطاف».

وأشار إلى أن قرار وقف حركة الطيران مع بريطانيا وجنوب أفريقيا يعود إلى الحكومات، قائلاً «منظمة الصحة العالمية تنصح باتخاذ مواقف مبنية على تقييم مدى التهديد».

وأوضح، أن المنظمة تجرى العمل على تحليل الوضع فى بريطانيا وجنوب أفريقيا منوها إلى أنها على اتصال مستمر مع مسؤولين طبيين وعلماء فى الدولتين حول ما اكتشفوا من تغيرات في سلوك الفيروس من أجل تحديد ما إذا كان هذا الفيروس ينتقل بين البشر بسهولة أكبر وإن كان يتسبب في أعراض أكثر خطورة من المرض، وإن كان باستطاعته أن يؤثر على أداء الفحوصات واللقاحات وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

فى سياق متصل حذّر رئيس الشرطة الدولية «الإنتربول»، يورغن ستوك، من احتمال تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الجريمة خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد كوفيد-19 تزامنا مع إطلاق عدد من الدول حملات للتطعيم ضد الفيروس .

وقال ستوك في مقابلة مع مجلة «فيرتشافتفوخه» الألمانية: «مع تسليم اللقاحات ستزداد الجريمة بشكل كبير»، قائلًا «سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات أثناء نقل اللقاحات»، حسبما نقلت «فرانس برس» وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاى نيوز».

وسارعت عدد من الدول لفرض حظر حركة الطيران مع بريطانيا بعد انتشار سلالة جديدة من كورونا هناك