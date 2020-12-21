الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام لقاح «فايزر» مع السلالة الجديدة

وافق الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم، على استخدام لقاح «فايزر ـ بيونتيك» ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكشفت دراسات، في وقت سابق، أن اللقاح الذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية وشركة «بايونتيك» الألمانية، أثبت فاعليته بنسبة 95% ضد الفيروس.

وقالت «وكالة الأدوية الأوروبية»، إن توزيع اللقاحات على الأوروبيين سيستغرق وقتا، وأوضحت الوكالة الأوروبية، أنها ستعلن كل البيانات الطبية التي تم الحصول عليها بشأن لقاح فايزر.

وأشارت «الأدوية الأوروبية»، إلى أنها ستراقب سلامة لقاح فايزر في كل دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت عدة دول في الاتحاد منها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا، قالت في وقت سابق، إنها تعتزم بدء التطعيم ضد كورونا في 27 ديسمبر الجاري.

ويذكر أن ألمانيا، أعلنت في وقت سابق، أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط لبدء التطعيم ضد الفيروس اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في وقت سابق، إن البلاد ستبدأ حملة التطعيم اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري، غداة الحصول على أولى جرعات اللقاح، موضحة أن توافر اللقاح ضد كورونا يعني بداية نهاية «كوفيد19» وليس النهاية.

وجاءت الموافقة الأوروبية على استخدام لقاح «فايزر ـ بيونتيك»، في الوقت الذي ظهرت سلالة جديدة من الفيروس في عدد من الدول الأوربية، من بينها بريطانيا، والتي اعلنت في 14 ديسمبر الجاري، ظهور سلالة جديدة من الفيروس، وقالت السلطات، إنها انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرقي المملكة، بما في ذلك العاصمة لندن.

وأوضحت السلطات البريطانية، إن السلالة الجديدة من كورونا أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70%.

وسادت حالة من الهلع في بريطانيا، كما امتد حالة الهلع في عدد من الدول التي اتخذت إجراءات صارمة وعلى رأسها حظر الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة.

من جانبه، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم، أن لقاحات كورونا من المفترض أن تقي من السلالة الجديدة للفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.