سكرتير محافظة القاهرة بعد إصابته بكورونا: «أنا بخير واحذروا التهاون»

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، المتحدث باسم المحافظة، عقب إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، «أنا الحمد لله بخير وأخضع حاليا للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة للعلاج من فيروس كورونا».

وأضاف في أول تصريح بعد إصابته بكورونا لـ«الوطن» على المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا وعدم التهاون فى ارتداء الكمامة أو أي إجراء من التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الزحام وخلافه، فالوقاية خير من العلاج، مؤكدا أن كل إجراءات وزارة الصحة تصب في صالح المواطن وليس الغرض منها مضايقة المواطنين كما يعتقد البعض».

الحالة مستقرة وفى عزل منزلي

وأشار إلى أنه بمجرد ظهور الأعراض عليه، أجرى المسحة، وتبين إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يباشر العمل بديوان عام المحافظة، منذ إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، موضحا أن حالته مستقرة وموجود حاليا في عزل منزلي، وبصحة جيدة ويتبع بروتوكول وزارة الصحة فى العلاج من فيروس كورونا.

وتغيب اللواء إبراهيم عوض، سكرتير المحافظة منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد تأكد إصابته بالفيروس.

جولات مفاجئة على الأحياء لمتابعة كورونا

من ناحية أخرى، أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القيام بجولات مفاجأة على الاحياء لمتابعة قيام الأحياء بتطبيق الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا الإدارات التعليمية بمتابعة الحالة في المدارس بصفة يومية.

وأشار إلى أن التشديد في تطبيق قواعد الالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات الطبية في المدارس مما أسهم في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، داعيا كافة إدارات المحافظة والأحياء لاستكمال قواعد البيانات لديها لتسهيل قيامهم بالعمل ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حسن معاملة المواطنين وسرعة الرد على الشكاوى وحلها بشكل فوري لنيل رضا المواطن.