محافظ القاهرة يهنئ الأقباط بميلاد المسيح

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووجه خلاله التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة قرب الإحتفال بميلاد السيد المسيح مشيدًا بالقرار الذى اتخذته كل الطوائف المسيحية بإعادة النظر فى التجمعات وقصر الإحتفالات على عدد محدود مؤكدًا أن قرارهم هذا دليل على إرتفاع وعيهم الوطنى وحرصهم على تقديم العون لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى إتخذتها الدولة لحماية المواطنين .

ووجه محافظ القاهرة الشكر للعاملين بمختلف إدارات المحافظة على الجهد المبذول مؤكدًا أن القاهرة أصبحت محل إشادة بفضل الجهود التى يبذلها العاملون بها لإظهار وجهها الحضارى .

كما أشاد محافظ القاهرة بالجهد الكبير الذى يبذله العاملون بهيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع كفاءة النظافة بكافة شوارع العاصمة مما كان له مردود ايجابى كبير بين المواطنين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأحياء مسئولة عن التعامل مع ملف النظافة مطالبًا رؤساء الأحياء بتفعيل هذا الدور .

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد جولات مفاجأة لمتابعة قيام الأحياء بتطبيق الإجراءات والقرارات التى أتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة اليومية للمستشفيات والتأكد من توافر كافة المستلزمات بها وكذلك التأكد من توافر احتياطات كافية من الأدوية والأكسجين والإبلاغ عن أى احتياجات للتنسيق مع الجهات المسئولة لتوفيرها .

وطالب مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة الحالة فى المدارس بصفة يومية مشيرًا إلى أن التشديد فى تطبيق قواعد الإلتزام بالتباعد الإجتماعى والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية فى المدارس أسهم فى السيطرة على انتشار الفيروس، إلى جانب استكمال قواعد البيانات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على حسن معاملة المواطنين وسرعة الرد على شكاواهم مؤكدًا ضرورة أن تكون أبواب كافة المسئولين مفتوحة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها .