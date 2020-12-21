تجديد سريان منح شهادة «الأيزو» العالمية لجامعة سوهاج للعام الثالث

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، تجديد سريان منح الجامعة شهادة المنظمة العالمية للقياس «الأيزو 9001 : 2015» المعتمدة من الهيئة الوطنية المصرية للجودة في نظام العمل بالإدارات المركزية، وذلك للعام الثالث علي التوالي.

جاء ذلك خلال اجتماعه رئيس الجامعة مع أعضاء إدارة التطوير وتقييم الأداء بالإدارة المركزية، بحضور المحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد جلال، الأمين العام المساعد، والدكتور جمال سرور مدير الإدارة.

وخلال اللقاء، هنأ الدكتور أحمد عزيز، قيادات الجامعة وجميع القائمين بالعمل في الهيكل الإداري بالإدارة المركزية، على إصرارهم على النجاح في تجديد ثقة الشركة المانحة لشهادة الأيزو للسنة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يؤكد مدى التزام العاملين بتطبيق كافة الاشتراطات والتوصيات لاستيفاء معايير تميز النظام الإداري.

وقدم رئيس جامعة سوهاج الشكر لأعضاء إدارة التطوير وتقييم الأداء علي مجهوداتهم الملحوظة والهامة في هذا الشأن، مهنئا الدكتور جمال سرور على اختياره للترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي، ضمن أفضل 10 مديري إدارات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور جمال سرور، إن شهادة «الأيزو 9001: 2015» تعد واحدة من أكبر الشهادات العالمية في مجال مراجعة النظم الإدارية، وتقوم على التأكد من استيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري.

وأضاف سرور أن الجامعة استطاعت تخطي العديد من المراحل لتطوير العمل الإداري، وفقاً لاستراتيجية منظمة بالاستعانة بمجموعة من الاستشاريين والخبراء في مجال التدريب، وكذلك اختيار كوادر إدارية متميزة للقيام بمهام المراجعة الداخلية، من أجل الوصول للتجديد السنوي عن استحقاق وجدارة.

يذكر أن شهادة المنظمة العالمية للقياس «الأيزو 9001 : 2015»، المعتمدة من الهيئة الوطنية المصرية للجودة في نظام العمل بالإدارت المركزية، قد حصلت عليها جامعة سوهاج عام 2018، وتم تجديد الشهادة هذا العام والعام الماضي، لتنال الجامعة الشهادة خلال 3 سنوات متتالية.