«المنتجات البترولية»: توقعات بتثبيت أسعار «البنزين والسولار» يناير المقبل

قال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن لجنة التسعير التلقائي للوقود، ستجتمع في يناير المقبل ومن المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الوقود.

وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية، أنه خلال الفترة الحالية لا يوجد أي تسرب للمواد البترولية إلى السوق السوداء، نظرا لتوافر المنتجات في الأسواق، وظهور الأسواق السوداء عند عدم توافر المنتجات، وفي حال وجودها يجب أن تحكم الجهات الرقابية يدها على ذلك لعدم استغلال المواطنين وإهدار ممتلكات الدولة.

ولفت إلى أن الدولة تؤمن استهلاكها من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد للكميات الباقية، وأن الدولة لم تعاني من أي نقص في المواد البترولية منذ 2016 حتى الآن نظرا للإدارة الجيدة التي تسير بها الدولة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية قال لـ"الوطن" إن استهلاك المصريين من البنزين والسولار انخفض بشكل كبير خلال شهور الإغلاق من مارس إلى يونيو، التي قررت فيها الحكومة، الإغلاق بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، حيث إن الانخفاض جاء بسبب توقف العديد من المواطنين عن النزول إلي الشوارع أو الذهاب لأماكن العمل.

وأضاف المصدر أن استهلاك الوقود انخفض بنسبة كبيرة تتراوح من 25% إلى 30%، عن الاستهلاك الطبيعي في هذا الوقت، خاصة أن هذه الفترة كانت فترة المدارس وإجازة نهاية العام، وفصل الصيف.

وأشار المصدر إلى أنه في هذه الفترة تم إيقاف عمليات استيراد البنزين والسولار من الخارج، وتم تغطية احتياجات الطلب عليها من الإنتاج المحلي للدولة من الوقود، وهو ما يمثل ميزة في اختبار قدرة وقوة الإنتاج المحلي وقطاع البترول في تغطية احتياجات السوق بشكل كامل ونجاحه في ذلك من خلال الاعتماد على مصافي التكرير الخاصة بالدولة دون الاعتماد على العالم الخارجي.