عاجل.. إصابة ضابط و5 من قوته في انقلاب سيارة شرطة بالبحيرة 

أصيب ضابط، برتبة رائد، و5 شرطيين آخرين، بينهم مساعد وأمينا شرطة، إثر حادث انقلاب سيارة شرطة على الطريق الدولي الساحلي، بدائرة مركز شرطة إدكو في محافظة البحيرة.

كان مستشفى إدكو المركزي في محافظة البحيرة، استقبل منذ قليل، 6 مصابين من قوة الشرطة في الحادث المذكور بالطريق المشار إليه، بينهم ضابط برتبة رائد ومساعد شرطة وأمينا شرطة.

وجرى عمل الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، وقالت مصادر طبية بمستشفى إدكو المركزي، إن إصابات الشرطيين خفيفة، ما بين سحجات وكدمات وجروح.