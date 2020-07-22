المصابون في حادث انقلاب سيارة شرطة يغادرون طوارئ المنصورة

غادر ضابط شرطة و 16 مجندًا مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، بعد تلقيهم العلاج اللازم، إثر إصابتهم في حادث انقلاب سيارة شرطة على طريق نبروه.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة قوات أمن على طريق نبروه.

وانتقلت قوة من شرطة المرور ومركز شرطة نبروه وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 16 مجندًا وضابط شرطة برتبة رائد، ونُقلوا لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي أن المصابين تحسنت حالاتهم، وغادروا المستشفى جميعا، بعد تلقي العلاج اللازم، حيث تنوعت إصاباتهم بين خدوش وكدمات وسحجات وجروح بسيطة.