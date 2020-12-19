وفاة 13 مصابا بكورونا في كفر الشيخ بينهم رئيس مكافحة العدوى

تزايدت عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في محافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الأخيرة، إذ بلغ عدد المتوفين 13 شخصاً، بينهم رئيس مكافحة العدوى بمستشفى سيدي سالم المركزي، إضافة إلى رئيس قسم النساء والتوليد الأسبق بمستشفى كفر الشيخ العام.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، إن المحافظة سجلت 13 حالة وفاة من مصابي فيروس كورونا، ففي مستشفي سيدي غازي توفيت 4 حالات هي، «ذ.م .خ»، 85 عامًا، و«ف . ع . م . ع»، 75 عامًا، و«هـ. ع . م»، 53 عامًا، و«ت . م . ا»، 71 عامًا.

وتابع المصدر، بأن مستشفى بلطيم للعزل الطبي، سجلت 4 حالات وفاة بفيروس كورونا، وهم «أ. ا . م . ع» 69 عامًا، و« ف . ب . ش » 75 عامًا، و« ن . ع . ا» 65 عامًا، و« م . م . م. ا» 61 عامًا.

وسجلت مديرية الصحة وفاة سيدة في العقد الثاني من عمرها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تلقيها العلاج بقسم العزل الصحي بمستشفى قلين المركزي.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن السيدة كانت تتلقى العلاج في قسم العزل الصحي بمستشفى قلين المركزي، وهي حامل في الشهر السادس، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج.

وتوفيت سيدة في العقد الثامن من عمرها، في إحدى قرى الحامول، ودُفن جثمانها وسط تواجد المئات من ذويها وأهل قريتها.

وشهدت إحدى قرى الحامول أيضاً وفاة رجل في العقد السابع من عمره، بعد عزله منزلياً قرابة 10 أيام، إلا انه توفى وجار التجهيز لدفن جثمانه.

وتوفى الدكتور سيد حجازي، رئيس قسم مكافحة العدوي، بمستشفى سيدي سالم المركزي، والمدير السابق للمستشفى واستشاري الأطفال، جراء إصابته بفيروس كورونا منذ فترة، وتدهور حالته الصحية ليتم نقله إلي مستشفي بلطيم للعزل الطبي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها.

وأكد المصدر، أنه سيجري تغسيل الطبيب طبقًا للإشتراطات الصحية المتبعة في حالة وفاة مصابي فيروس كورونا المستجد، داخل مشرحة مستشفي بلطيم للعزل الطبي، وتسليمه لزوية ليتم دفنه طبقًا لما هو متبع.

يذكر أن رئيس قسم مكافحة العدوي، بمستشفي سيدي سالم المركزي، طالب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» في آخر منشور له يوم 30 نوفمبر الماضي الجميع بالدعاء له قائلاً «ادعولي، ليس أمامي إلا رحمة ربي ثم دعائكم، وسامحوني».

كما توفى الدكتور عبد اللطيف الشوربجي، رئيس قسم النساء والتوليد الأسبق بمستشفى كفر الشيخ العام، متأثراً بإصابته بالفيروس بعد تدهور حالته خلال الأيام الآخيرة.