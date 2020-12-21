«التنمية» تعلن التعليمات النهائية للمحافظات بشأن الوقاية من كورونا

أصدرت وزارة التنمية المحلية عدة توجيهات للمحافظات للعمل بها، وذلك ضمن كتاب دوري أرسلته الوزارة للمحافظين، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ظل التحذيرات التى أطلقتها وزارة الصحة لحماية المواطنين من مخاطر الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتأتى توجيهات التنمية المحلية للمحافظات فى الخطوات التالية:

- تخفيض قوة العمل.

- استمرار أعمال التطهير والتعقيم.

- فرض غرامات على المخالفين والتنسيق مع مديريات الأمن لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعي والعام للتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات.

- التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين والتشديد في منع تقديم الشيشة.

- استمرار إغلاق دور المناسبات.

- حظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.

- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

- قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع العاملين.

- عدم دخول المباني الحكومية الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمباني الخدمية.

- استمرار قرارات تخفيف التجمعات ومنع الكثافات وتناوب حضور العاملين في الهيئات والجهات الحكومية وفقا لظروف وطبيعة العمل بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التنمية المحلية على استمرار الحملات التى تقودها المحليات بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي والورش، التي تم تطبيقها منذ مطلع ديسمبر الجاري، لمنع أي فوضى أو تجاوز وتحقيق الصالح العام والحفاظ على النظام وتوفير الطاقة والسماح لشركات وهيئات النظافة بالعمل، خلال الفترة المسائية لتنظيف وتجميل الشوارع والمياديين والحد من أي ضوضاء أو إزعاج والعمل على منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع الموقف مع المحافظات، لتطبيق المواعيد الجديدة والالتزام بها، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لمتابعة المنشآت.

كما يقوم المحافظون بجولات ميدانية للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقا للمواعيد الجديدة، مع التشديد بتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق، وتتراوح ما بين الإنذار والغلق وسحب الترخيص.