التنمية المحلية تعلن خطتها لاستمرار دوراتها التدريبية في ظل كورونا

اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة إجراءات لاستمرار الدورات التدريبية للعاملين والقيادات المحلية داخل مركز سقارة لرفع قدراتهم وتطوير العنصر البشرى من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية تعمل وفق خطة محكمة وتعليمات وزارة الصحة للالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على المتدربين خلال الدورات التدريبية التى تنظمها وزارة التنمية المحلية للعاملين والقيادات داخل مركز تدريب سقارة.

وأوضح أن أبرز تلك الإجراءات تقليل عدد المتدربين فى كل قاعة تدريب وايضا فى مسألة التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الاجتماعى قدر الإمكان مع زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة فى نقل المتدربين من وإلى مركز سقارة للتدريب، علاوة على تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة واماكن التجمع يومياً واستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام فى حالة ظهور أى حالة مرضية للمتدربين أو المدربين.

قاسم: 40 أسبوعا إجمالي خطة التدريب

وأشار "قاسم"، لـ "الوطن"، إلى أن الخطة التدريبية لمركز التدريب بسقارة للعام الجديد تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بإجمالى 40 أسبوع تدريب، مضيفاً أنه خلال الخطة التدريبية تم استحداث 44 دوره جديدة، لافتاً أنه يتم الالتزام بكل تفاصيل خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية حفاظا على سلامة الجميع.

وفيما يتعلق بمن لهم حق الحصول على الدورات، أشار إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى تم إرسالها لجميع المحافظات، ويتم تلقي ترشيحات الراغبين في التدريب أو خوض اختبارات تحديد المستوى ورقيا وأونلاين، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد في طلب الترشح للتدريب.

وأوضح "قاسم"، أن توجيهات وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، تعمل على تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وجار حاليا تنظيم 3 دورات تدريبية خلال الأسبوع الجارى بمركز سقارة، وهى تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتير مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال إدارة الازمات وإدارة الفعاليات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش المالى ولغة إنجليزية إضافة إلى استمرار دورة أساسيات التحول الرقمى حيث يستفيد من هذه الدورات 105 متدربين.

وأكد "قاسم"، أن الوزارة تعمل على بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية، وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات، ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، واطلاعهم على آخر مستجدات العمل من قوانين وتشريعات، مما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.