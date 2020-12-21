تبدأ 2 يناير.. محافظ الفيوم يعتمد مواعيد وجداول امتحانات التيرم الأول

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، حيث تبدأ امتحانات النقل الابتدائي من 2 يناير وتنتهي يوم 21 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي من 10 يناير وتنتهي 24 يناير، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية يوم 4 يناير وتنتهي يوم 21 فبراير، أمّا امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ 26 يناير وتنتهي 3 فبراير.

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي والمهني فتبدأ امتحاناته يوم 16 يناير وتنتهي 21 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام والرياضي 26 يناير وتنتهي في 3 فبراير، وأخيرًا تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني يوم 26 يناير وتنتهي 2 فبراير.

جدير بالذكر أنّ الامتحانات ستتوقف يوم 19 لاحتفالات عيد الغطاس للاخوة المسيحين، و28 يناير للاحتفالات بعيد الشرطة.

وقال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّه تم وضع جدول الامتحانات مع مراعاة الخريطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة، لافتًا إلى أنّه تم مراعاة الإجازات الرسمية لأعياد الأخوة المسيحيين وعيد الشرطة.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنّ امتحان الشهادة الإعدادية يبدأ يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من يناير حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، ثم يؤدون امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم 27 يناير، يليه امتحان اللغة الأجنبية الأولى في يوم 31 يناير، ثم يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية يوم 1 فبراير، ثم امتحان الهندسة يوم 2 فبراير، وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 فبراير بمادة العلوم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الشهادة الابتدائية يبدأ من الإثنين 4 يناير حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، يليه امتحان الرياضيات يوم الأحد 10 يناير، ثم العلوم في 13 يناير، ثم الدراسات الاجتماعية يوم 17 وأخيرًا اللغة الأجنبية يوم 21 يناير.