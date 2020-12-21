«الصحة العالمية»: سنوفر 2 مليار جرعة من اللقاحات الآمنة قريبا

قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية استطاعت أول أمس إبرام اتفاقيات مع كافة الأطراف المعنية باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فضلًا عن الاتفاقيات مع دول كثيرة للغاية من أجل توفير الفترة القادمة 2 مليار جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة على مستوى العالم، ممن حصلت على كافة الموافقات، وعليها يتم في بداية العام المقبل توزيع اللقاحات على الدول، بحيث يكون على منتصف العام 2021 نصف الدول التي تحتاج للقاحات تكون قد غطت 20% من الفئات التي تحتاج إلى الحماية.

الصحة العالمية: فيروس كورونا ليس له علاج حتى الآن

وأوضحت «الرباط»، أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» حتى الآن ليس له علاج، بينما البروتوكولات العلاجية في كافة الدول تُعالج الأعراض التي تنتج من الفيروس ولا تعالج الفيروس نفسه، «الدواء مش هيخفف الإنسان من الفيروس، لكن هيخفف الإنسان من الاعراض الناجمة من الفيروس فقط»، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك لقاحات ظهرت للوقاية من هذا الفيروس، ومنها ما اجيز بشكل طارئ، ومنها ما زال في المراحل الأخيرة، وفي انتظار استكمال باقي التراخيص الخاصة بهم.

الصحة العالمية تكشف مدى تأثير سلالة كورونا الجديدة على اللقاحات

وأضافت «الرباط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الكثير يتحدث الآن عن مدى تأثير السلالة الجديدة على اللقاحات التي تم الإعلان عنها، ولكن لا يجب الالتفات لهذا الأمر حاليا، ويجب أن تسعى كل دولة بالتطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية، «لازم الناس تيجي على نفسها شوية، لازم يستمروا في الإجراءات الوقائية، أنا عارفة إن المجتمعات زهقوا، الناس مش عارفة يبقى بينها وبين الناس تواصل، وكل ما ييجوا ينزلوا تلاقيهم ممنوعين بسبب الفيروس».