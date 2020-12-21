الذهب طلع فالصو.. إحالة أوراق سيدة وزوجها للمفتي قتلا طفلة بعد سرقتها

أحالت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، اليوم الإثنين، أوراق ربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلة عمرها 9 سنوات لسرقة قرطها الذهبي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وعقدت هيئة المحكمة اليوم، بحضور المتهمين، وقررت في القضية رقم 23032 لسنة 2019 جنايات كفر الزيات والمقيدة برقم 13000 لسنة 2019 جنايات كلي غرب طنطا، إحالة أوراق المتهمين، إلى فضيلة مفتى الجمهورية.

وتعود تفاصيل الواقعة منذ عامين إلى تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية آنذاك، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ بالعثور على جثة لطفلة داخل جوال بمصرف ناحية قرية الدلجمون بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات آنذاك، وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى محل البلاغ تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتوصلت جهود البحث الى أن المجنى عليها طفلة تدعى « نور . ع . ك» تبلغ من العمر 9 سنوات مقيمة بقرية الدلجمون بدائرة المركز وأن وراء الواقعة كلا من « سلوى . م . ع . ا » ربة منزل وصديقة والدة المجنى عليها وزوجها ويدعى « محمد . م . ر»، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قامت المتهمة الأولى«صديقة الأم» باستدراج المجنى عليها من أمام منزلها، وحاولت سرقة «قرطها» بمساعدة زوجها «المتهم الثاني»، إلا أن الطفلة قاومت المتهمين، وقام المتهمان بخنقها بواسطة «إيشارب» حتى لفظت أنفاسها وسرقة «قرطها» ووضع الجثة في جوال وإلقائها بمصرف ناحية قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات، وأرشدا عن مكان إخفاء «القرط» وتبين أنه فالصو، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.