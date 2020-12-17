تخصيص مستشفى كفر الزيات بالغربية حجر صحي لاستقبال مصابي كورونا

أعلن الدكتور عبدالعال قوزع، مدير مستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الخميس، أنه تم تخصيص مبنى المستشفى العام بالكامل بقدرته الاستيعابية الكاملة لمرضي فيروس كورونا كمبنى حجر صحي مع الأخد في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مع استمرار تقديم الخدمة العلاجية بمبنى مستشفى الجراحات كطوارئ لكل من قسم العظام والنساء والتوليد والجراحة.

وأضاف قوزع أنه تم اعتماد خريطة جديدة بأماكن الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفى، في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وشدد على الإبقاء على تقديم الخدمة العلاجية لكل من مرضي الكلى الصناعي، ووحدة المبتسرين، ووحدة الحروق، وتخصيص مسارات منفصلة لكل منهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكل قسم، وتحديثها باستمرار بما يتناسب مع الواضع القائم.

يذكر أن مستشفى كفر الزيات العام ومستشفى جراحات اليوم الواحد تم تحويلهما بالكامل إلى عزل لحالات كورونا خلال الموجه الأولى فى شهر أبريل الماضي، وتم توزيع جميع الخدمات الصحية والغسيل الكلوى بالمستشفى على الوحدات الصحية ومستشفى إبيار المركزي.