المصريون بالسعودية: الغلق الجديد لن يؤثر علينا.. ولنا حق في اللقاح

قرارات عديدة اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية، خوفًا من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، التي ظهرت في بعض الدول من بينها بريطانيا، حيث علقت السعودية الرحلات الجوية لها، لمدة أسبوع قابلة للتجديد، إلا في الحالات الاستثنائية فقط، وغلق المنافذ البرية والبحرية للمملكة، مع السماح للرحلات الأجنبية المتواجدة حاليًا في السعودية بالمغادرة، وفقًا لما نشرته «روسيا اليوم».

ضوابط وقوانين أقرتها السعودية خوفا من السلالة الجديدة لكورونا

ووضعت السعودية، عدة ضوابط على القادمين من الدول التي ظهر بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا، منها العزل المنزلي لمدة أسبوعين، تبدأ من تاريخ دخوله المملكة، وعمل مسحات PCR خلال فترة العزل، وتكراها كل 5 أيام، مع السماح لحركة نقل البضائع والسلع مع الدول التي لم يظهر بها السلالة الجديدة من الفيروس.

الجالية المصرية: الأوضاع مستقرة ونذهب لأعمالنا.. والسلالة الجديدة لم تظهر بعد

أكثر من 2 ونص مليون مواطن مصري، يعملون بالمملكة العربية السعودية، وهى أكبر جالية مغتربة على مستوى العالم، حسبما قال عادل حنفي، رئيس الجالية المصرية بالسعودية بالعاصمة الرياض، مضيفًا أن أوضاعهم بالسعودية مستقرة ومطمئنة، والجميع يذهب إلى أعماله دون اختلاف عن ما قبل.

رئيس الجالية: اللقاح متاح ومتوفر للجميع

وأضاف «حنفي» لـ«الوطن»، لقاحات كورونا متوفرة بشكل كبير في المملكة السعودية، ويصلها كميات كبيرة من لقاح «فايزر» بشكل شبه يومي، مشيرًا إلى أن الحكومة السعودية لا تفرق بين المواطن السعودي والمغترب في حق الحصول على اللقاحات، والجميع يستطيع التسجيل للحصول عليها.

الجالية: ندعم الحكومة السعودية في الإجراءات الاحترازية أمام سلالة كورونا الجديدة

وأشار رئيس الجالية المصرية بالسعودية، إلى أن المصريين بالسعودية يعملون في شريحة طولية، ما بين أساتذة الجامعات، وأطباء، وصيادلة، فضلا عن الطبقة العاملة والمهنية، وفئة المحاسبين الشهيرة والمنتشرة بالسعودية.

وذكر، أن الجالية المصرية بالمملكة السعودية تدعم أي قرارات تخص الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تقرها حكومة المملكة، لما في ذلك من صالح للمواطن السعودي والمغترب المقيم، وخوفًا من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا في البلاد، خاصة وأن الوضع الحالي مطمئن ومستقر، ويجب أن يستمر على ذلك.