مها شعبان: نجاح مصر في إجراء انتخابات البرلمان إنجاز في ظل أزمة كورونا

قالت الدكتورة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إن ما قدمته مصر في الفترة الماضية، والعمل على الاستحقاقات المصرية من انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إنجاز كبير للدولة المصرية، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، والتهديدات التي شهدتها الدولة على مدار الفترة الماضية، لافتة إلى أنها ترى البرلمان الحالي، يختلف عن البرلمانات الماضية في أنها بها تعددية كبيرة، وبها قوائم وطنية مختلفة، وأحزاب بمختلف الاتجاهات،

148 سيدة في البرلمان المصري للمرة الأولى

وأضافت «شعبان»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن البرلمان المصري هذه النسخة يظهر فيه 148 سيدة إلى جانب من سيعينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سابقة هي المرة الأولى في تاريخها، وهو ما يدل على أهمية المرأة في المجتمع المصري.

البرلمان المصري يتميز بتواجد 95 مستقل إلى جانب المعارضة

وتابعت أن البرلمان الحالي يمتاز بتواجد 95 مستقل في البرلمان المصري، ومجموعة من النواب المعارضين، وهو ما ألغى فكرة حزب الأغلبية التي كان يتحدثون عنها على مدار السنوات الماضية، لأن حزب الأغلبية حصل على 53% فقط، وهذا يعني أن باقي الأحزاب وباقي البرلمان 47% وهو ما سيثري الحياة النيابية بشكل كبير في مصر في الفترة المقبلة.

البرلمان المصري يخدم المواطن في الدرجة الأولى

وأردف أنها ترى البرلمان المصري في الوقت الحالي نجح في أن يكون متنوع بشكل كبير، ويضم كافة الفئات من المجتمع المصري، وسيساعد في وجود الرأي والرأي الآخر، ويثري الحياة السياسية في مصر، ويساعد بشكل كبير في خدمة المواطن في الدرجة الأولى، وكل ذلك سيعود بشكل واضح على الخدمات التي يشهدها المواطن، متمنية أن يكون هذا البرلمان على ثقة الشعب المصري.