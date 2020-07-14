خبير: استدعاء البرلمان الليبي للجيش المصري المخرج الوحيد للأزمة

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك اعتبارات تكمن في أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب الليبي والذي يطالب فيه القوات المسلحة المصرية بحماية أراضيها، أولا أنه الجسد الشرعي الوحيد المنتخب في ليبيا يجعله صاحب القول الفصل في استدعاء قوات من الخارج لمواجهة السلوك العدواني الاستعماري التركي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc"، أن هذا الأمر ليس جديدًا، حيث أن هناك دعوات منذ أشهر تدعو مصر إلى اتخاذ الإجراء الذي يحفظ أمنها وفي التوقيت الذي تراه القيادة المصرية يمثل تهديدًا لأمن مصر.

وتابع، أن هذا القرار يحظى بموافقة مجتمعية في الداخل الليبي، حيث يدعم الليبيون التدخل المصري للرد على الغزو التركي، موضحًا أن هناك عدة اعتبارات لاستدعاء الجيش المصري، حيث أن مصر دولة جوار جغرافي مباشر وما يحدث فيها يؤثر على المصالح المصرية، كما أن مصر دائمًا ما كانت وستظل العمق الاستراتيجي لليبيا، كما أن مصر طرحت إعلان القاهرة قبل أسابيع لتسوية الأزمة الليبية.

وأردف أن هناك ضغط تركي قطري على ليبيا، بالإضافة إلى غموض الموقف الأوروبي، ومن ثم لا يوجد مخرج للأزمة إلى بتدخل القاهرة، موضحًا أن هناك تفسيرات عديدة لهذا الغموض الأوروبية، مثل اختلاف المصالح، أي استمرار الصراع على المناطق التي تحتوي على النفط ووجود السلطة ذات الرأسين وعدم وجود دولة وطنية ذات سيادة في ليبيا، كما أن بعض الدول مستفيدة من التدخل التركي، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية وغيرها، كما أن انشغال بعض الدول الأوروبية بما يحدث في داخلها وخاصة في ظل أزمة كورونا، كما أن هناك بعض الدول الأوروبية تخشى من التهديد التركي، بشأن التلويح بورقة الهجرة غير الشرعية.