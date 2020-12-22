3 آليات للتواصل مع التأمين الصحي الشامل

مر عام كامل على تأسيس نظام التأمين الصحي الشامل بعد انطلاق المنظومة في شهر نوفمبر 2019 لتنجح في ضم نحو 3.4 مليون مواطن للحصول على التغطية التأمينية الشاملة.

3 آليات للتواصل

وتوضح «الوطن» في السطور التالية آليات تواصل المواطنين المنتفعين بالنظام للحصول على كافة الاستفسارات اللازمة للحصول على الخدمات التي يقدمها النظام الجديد:

- الآلية الأولى هي تواصل المشتركين بنظام التأمين الصحي الشامل من خلال خلال الخط الساخن: «15344» مركز الاتصالات «الكول سنتر».

- الآلية الثانية هي التواصل مع إدارة تلقى الشكاوى بكل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحى الشامل.

- الآلية الثالثة عن طريق الموقع الإلكترونى، وصفحة فيس بوك الخاص بالنظام الجديد.

تعامل فوري مع شكاوى وملاحظات المواطنين

وقال حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في تصريحات سابقة، إن شكاوى وملاحظات المواطنين يتم التعامل الفورى معها، من خلال فريق متكامل فى إدارة «الالتزام» بالهيئة، يختص بالتحقيق فى شكاوى المنتفعين ميدانيًا على أرض الواقع، وإجراء جولات للفحص الفنى بالجهات المقدمة للخدمات الطبية شهريًا ورصد أى مخالفات للتعاقدات المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

وأضاف أن نظام التأمين الصحى الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمى الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصـة التى تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربى والصحة والمالية، لافتًا إلى أننا نمضى بخطى ثابتة فى مشروع التحول الرقمى بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.

يقدم التأمين الصحي الشامل الخدمات عبر 51 جهة صحية تشمل 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية ولايضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أى أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة.