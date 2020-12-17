اجتماع تحضيري لـ«صحة دمياط» لتطبيق التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، الاجتماع التحضيري الأول والذي استعرض المعايير العامة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوجيه بعرض خطة ترشيح المنشآت الصحية سواء المستشفيات أو الوحدات والمراكز الصحية تأهيلا لتطابقها مع معايير المنظومة، وبما يخدم تطلعات المجتمع في الحصول على خدمات صحية متميزة ذات جودة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتفعيلا لقرارها رقم 538 لسنة 2020 بتشكيل لجنة من مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، لوضع الخطة الإستراتيجية لترشيح المنشآت الصحية بالمحافظة والتي ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي وقت سابق أعلنت مديرية الصحة استعداداتها لافتتاح العيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام، بناءا على تعليمات الدكتورة هاله زايد، وزير الصحة والسكان.

ورافق وكيل الوزارة الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات لتفقد مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى، لمراجعة المبنى والتجهيزات تمهيدا للتشغيل التجريبي وتشغيل قسم الغسيل الكلوى بالمبنى.

وعقد وكيل وزارة الصحة اجتماعًا، مع مديرى المستشفيات الخاصة ومستشفى الأزهر الجامعي ومعهد الأورام ومستشفى الهلال ومدير هيئة الإسعاف، لمناقشة التنسيق والتعاون لاستقبال حالات كورونا التي تستلزم رعاية مركزة وتخصيص عدد من الأسرة وغرفة للعزل لتتناسب مع الحالات المؤكدة، فضلا عن تشكيل لجنة طوارئ تضم قيادات من المديرية وبعض مديري المستشفيات الخاصة لتسهيل التنسيق بين الحالات طبقا للاحتياجات وتنفيذا لقرار الوزارة بشأن مشاركة القطاع الصحي الخاص مع مديرية الشئون الصحية فى مواجهة الجائحة.

حضر الاجتماع مدير عام إدارة الطب العلاجي، الدكتور محمد فهيم ومدير إدارة المستشفيات، والدكتور أشرف العزب والدكتور إبراهيم حافظ مدير إدارة العلاج الحر و دكتورة شيماء البشبيشي مدير إدارة الطوارئ .