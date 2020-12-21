عضو «لجنة الفيروسات»: الإصابة بكورونا سريعة جدًا ولا نعلم مصدرها

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه حتى الآن لم نصل لذروة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، كما أن فيروس كورنا سريع الانتشار بصورة أقوى من المرحلة الأولى، وأن أعداد الإصابات سوف تزداد كل يوم.

وأوضحت أن أعداد الإصابات في مصر ارتفعت بشكل مخيف، كما أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المعلنة، خاصة بالأشخاص الذين يجرون مسحة كورونا فقط «PCR».

التعليم العالي: الإصابة بكورونا سريعة جدًا ولا نعلم مصدرها

وأوضحت «أنور»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع علي فضائية «صدي البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا سوف تزداد في الشهر الحالي وشهر يناير المقبل، مطالبة المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم التواجد في التجمعات ومنع إقامة المناسبات لمنع انتشار كورونا، حيث إن الإصابة بهذا الفيروس سريعة جدا ولا نعلم مصدرها.

المستشفيات اكتسبت خبرة من الموجة الأولى

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن وزارة الصحة استعدت بمستشفيات جديدة للعزل، والمستشفيات الجامعة رفعت حالة الطوارئ بسبب الموجة الثانية لكورونا، لافتة إلى أن المستشفيات بأكملها اكتسبت خبرة من التعامل مع المرضي في الموجة الأولي ولدينا استعداد جيد لاستقبال المرضى والتعامل معهم لمواجهة فيروس كورونا.

الإصابة بدون أعراض أخطر على الآخرين

وأكدت أن هناك حالات تصاب بفيروس كورونا ولا تظهر عليها أعراض المرض، وهذا خطر كبير «الناس تتحرك بصورة عادية دون وعي للمرض، لجنة الفيروسات تتابع البروتوكولات التي تمضي عليها المستشفيات في مصر لمواجهة فيروس كورونا واأصح باستخدام لقاح كورونا ومصر استفادت كثيرا من التجارب والأبحاث العملية التي أجرتها الدولة الفترة الماضية للوصول للقاح للفيروس».