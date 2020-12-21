بسبب «الكاهن».. درة تعتذر عن مسلسل «انتقام سري»

اعتذرت الفنانة التونسية درة، عن المُشاركة في مسلسل «انتقام سري» للمؤلف أمين جمال، الذي كان من المُقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2021.

وأرجعت درة، في بيان صحفي لها، اعتذارها عن المسلسل، لضيق الوقت وخوضها تجربة سينمائية جديدة، بعنوان: «الكاهن»، ومن المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم «الكاهن»، ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على السينما العربية، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

يذكر أنّ الفنانة درة، احتفلت بزواجها من رجل الأعمال هاني سعد، في شهر نوفمبر الماضي، داخل أحد فنادق مدينة الجونة، وسط حضور عدد كبير من النجوم، منهم دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، وأحمد السقا، وشريف رمزي، وجومانا مراد، وتامر حبيب، وكندة علوش، وآسر ياسين، وبشرى، وهند عبد الحليم، وأروى جودة.

وعُرض مؤخرًا لـ درة، حكاية «أول السطر» من مسلسل «إلا أنا» عبر قناة «dmc»، إذ أعربت عن سعادتها آنذاك، بردود فعل الجمهور، بشأن دورها، إذ قالت في تصريح سابق لـ«الوطن»: «أنا كانت متحمسة للمسلسل وخاصة أن الحكاية من الحكايات الإنسانية».

وظهرت درة، مؤخرًا، وهي مرتدية فستان زفاف، وذلك على هامش مشاركتها في جلسة تصوير جديدة مع مصممة الأزياء نيفين القاضي، وذلك دعمًا منها للقضية الفلسطينية.

وشددت المصممة نيفين القاضي، على حجم اهتمامها بالقضية الفلسطينية، وإظهار الهوية والتراث الفلسطيني من خلال فستان الزفاف، إذ يُمثل هوية شعب يحارب بشتى الطرق، إذ قالت في بيان صحفي: «الحفاظ على هويتنا وتراثنا من أهم الأسلحة، والفستان تم الحفاظ فيه على كل تفصيلة قديمة للتراث وتم المزج فيه بين استخدام القماش التراثي وكذلك الموضة وقدمته الفنانة درة في جلسة تصوير بشكل جميل».