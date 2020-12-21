«الطيران»: انتظام الرحلات الجوية ولا نية للتعليق

صرح باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، بأن الحركة الجوية بالمطارات المصرية، تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولا صحة لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية، عن تعليق حركة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية.

وتهيب وزارة الطيران، بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة، عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني، وتوخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقه تعمل على إثارة البلبلة.