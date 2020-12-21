أستاذ مناعة: أعراض كورونا لم تتغير.. ومواقع التواصل تنشر شائعات

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن هناك خوفا من زيادة عدد الوفيات من فيروس كورونا، وانتشار العدوى بشكل أطول في الفترة الأخيرة، خاصة في بريطانيا، لافتًا إلى أنه إذا جاء في طائرة إلى بريطانيا بها 60 شخصا، منهم 40 يكونون مصابين بفيروس كورونا، لأن سرعة الانتشار في الوقت الحالي، أصبحت قوية جدًا بسبب السلالة الجديدة التي ظهرت في الوقت الحالي، «الشخص بعدما كان يصيب شخصا أو اثنين أصبح يصيب 4 و5 أشخاص في الوقت الحالي، على الرغم من كل الإجراءات الاحترازية المختلفة، ولازم أنبه أن أعراض كورونا لم تتغير».

اتباع الإجراءات الاحترازية الحل لعودة حياتنا الطبيعية

وأضاف «نصولي»، خلال لقاء عبر «سكايب»، مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الجميع متضرر من أزمة فيروس كورونا من خلال غلق المطاعم والفنادق وغيرها داخل المناطق المختلفة، وفي بريطانيا تحديدًا، وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية هو الحل والسبيل في الوقت الحالي من أجل العمل على عودة الحياة الطبيعية من جديد لكل العالم، من أجل التخلص من الفيروس بشكل كامل.

وتابع: أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير مثلما يتحدث، ما زالت الأعراض التي حدثت في الموجة الأولى هي نفس الأعراض في الوقت الحالي ومنها عدم التذوق والشم والسعال وغيرها، موضحًا أن زيادة الوفيات المتواجدة في العالم في الوقت الحالي أمر مقلق بالتأكيد للجميع، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الشائعات انتشرت بشكل كبير من «السوشيال ميديا»

وأردف: «بلاقي ناس باعتالي رسايل لو فيه 2 مليون ماتوا في العالم من 9 مليار مفيهاش مشكلة رقم قليل، أحب أقولهم لو واحد منهم من عائلتك أو أهلك هتعرف إنها هتفرق، ابعدوا شوية عن مواقع التواصل الاجتماعي بتنشر شائعات كتير، واتبعوا وزارة الصحة».

وأشار إلى أنه يتلقى الكثير من الشائعات المختلفة بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تداول الشائعات بشكل كبير على «السوشيال ميديا»، مناشدًا المواطنين أن يتلقوا أخبارهم من وسائل الإعلام الموثوقة ووزارة الصحة فقط لا غير.