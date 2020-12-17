أستاذ مناعة: الأطباء باتوا أكثر خبرة في التعامل مع كورونا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، إن فيروس كورونا بات أكثر انتشارا جينيا، حيث إن القدرة على الانتشار قد زادت مؤخرا، ولكن هناك الكثير من التكهنات التي يقوم بها الأطباء حول العالم في شتي مناحي التنبؤ بالفيروس، بسبب كون الأطباء باتوا أكثر خبرة عما كانوا عليه مع ظهور الفيروس.

وأضاف «مصباح»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن البروتوكولات العلاجية، تم فيها تغيير بسيط وليس بالكبير، حيث تعد الفيتامينات أحد الأشياء الجيدة ولكن مع استخدامها بحدود، دون الإفراط في تناولها.

وأوضح أن المجموعة التي تصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي تجعل المريض يحتاج إلى أكسجين ويتم وضعه في العناية المركزة، أما المجموعة الثالثة والرابعة فيصيبا الجهاز الهضمي، والمرحلة الخامسة تؤدي إلى مشكلات عصبية تتمثل في التوهان والصداع المستمر وغيره من الأعراض.

وأكد أن أشهر 4 لقاحات للفيروس، أولها لقاح «فايزر بيونتيك» ولقاح «موديرنا» واللقاح الصيني والروسي، حيث إن التقنية الجديدة التي تم بيها تقديم لقاح «فايزر موديرنا» تقوم على تنبيه الخلايا لإخراج الأجسام المضاده ضد «الشوكة» التي تقوم بتعطيل مسيرة الفيروس بداخل جسم الإنسان، حيث إن الهدف من التطعيم ضد فيروس كورونا هو صناعة الأجسام المضادة.

وأشار إلى أن لقاح «سبوتنيك» الروسي جرى تجربته على الجنود الروس، وفي الصين تم تجربة اللقاح على ما يقرب من 100 مليون مواطن صيني، حيث إن هناك ما يقرب من 100 دولة قاموا بشراء اللقاح الصيني، فيما يظل العيب الوحيد في اللقاح الصيني هو عدم نشر المعلومات الخاصة به في المجالات العلمية.