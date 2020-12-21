اخصائي وبائيات: بريطانيا أخفت معلومات السلالة الجديدة عن العالم

قال الدكتور عبدالكريم أقزيز، أخصائي علم الوبائيات ببريطانيا، وباحث في الكلية الملكية في بريطانيا، إن هيئة الدواء البريطانية وافقت علي لقاح «فايزر» الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، كأول دولة توافق على هذا اللقاح لفيروس كورونا، موضحًا أن المواطنين في الكثير من دول العالم تراخت في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحماية من خطر فيروس كورونا، والتباعد الاجتماعي وإجراءات الحماية من الاصابة بالفيروس.

أخصائي وبائيات: عدم الالتزام بالإجراءات وراء زيادة إصابات كورونا

وأضاف «أقزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن من أهم أسباب انتشار الفيروس في العالم الأسبوعين الماضيين هو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحماية، كما أن السلالة الجديدة للفيروس كانت في مريض أصيب بها الشهر الماضي وتم عزله وأن الحكومة البريطانية وهيئة التسلسل الوراثي الخاصة كانت تخفي معلومات عن ظهور هذه السلالة علي أراضيها من أجل تجميع البيانات الخاصة بظهور المرض.

36 ألف حالة اصابة بشكل يومي من السلالات الجديدة ببريطانيا

وأشار أخصائي علم الوبائيات ببريطانيا، وباحث في الكلية الملكية في بريطانيا ، إلى أنه في شهر ديسمبر الحالي تزايدت أعداد الإصابة في بريطانيا بشكل مرعب ومخيف من هذه السلالة الجديدة حتي وصلت إلى أكثر من 36 ألف حالة اصابة بشكل يومي من السلالات الجديدة، موضحًا أن وزارة الصحة البريطانية أطلقت إنذارًا عن ظهور سلالة جديدة من الفيروس كما اتخذت الحكومة البريطانية إجراءات صارمة للسيطرة علي فيروس كورونا وخاصة ونحن مقبلون علي أعياد الميلاد .

السلالة الجديدة من فيروس كورونا ألقت بظلالها على العالم

وأكد أقزيز أن بريطانيا سوف تدخل الأحد المقبل في حزمة اجراءات صارمة للحماية من زيادة أعداد الاصابة بكورونا، خاصة أن السلالة الجديدة ألقت بظلالها علي العالم .