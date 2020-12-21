أسعار سيارات «ذوي الهمم» المستوردة ببورسعيد: تبدأ من 80 ألف جنيه

في عام 2018 أصدرت هيئة الجمارك المصرية مرسوما يفيد بإعفاء «ذوي الهمم» الراغبين في استيراد سيارة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، بشرط أن يكون هو السائق وأن تكون بحوزته «ملكه» لمدة خمس سنوات وعليها حظر بيع لمدة 5 سنوات.

ومنذ فترة ليست طويلة، أصدرت الهيئة أيضا مرسوما يفيد باستثناء شرط العمر من سيارات «ذوي الهمم» ويمكن أن يقودها شخص آخر غير صاحب السيارة أو صاحب الاعاقة، ومنذ ذلك الحين وارتفع الطلب على سيارات «ذوي الهمم» المستوردة بشكل ملحوظ، حسبما ذكره أصحاب شركات الاستيراد لهذه السيارات في بورسعيد.

وقال أحد أصحاب شركات استيراد سيارات «ذوى الهمم» في بورسعيد، إن هذه الفئة من السيارات المعفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، أصبحت مطلوبة أكثر من الأول، بسبب تعديل قوانينها التي أصبحت أسهل، بالأخص امكانية قيادة شخص آخر للسيارة.

وكشف أنه لأول مرة في ميناء بورسعيد يتم استيراد سيارات مرسيدس لـ«ذوى الهمم» وذلك للميزة المذكورة من قبل، وهذا يجعل السيارات المستوردة أرخص بكثير من السيارات الأخرى، وتصل نسبة الانخفاض السعري الى حوالى 50% كحد أقصى في بعض السيارات من مثيلاتها في السوق المصري للأشخاص العاديين.

وتبدأ أسعار السيارات، حسب سعرها في الخارج، وتوجد سيارات تبدأ أسعارها من 80 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه، حسب نوع السيارة والموديل وسعرها في الخارج، وعلى سبيل المثال سعر سيارة مرسيدس E مستوردة لـ«ذوى الهمم» موديل 2010 يبدأ من 225 ألفا، وسعرها في مصر للأشخاص العاديين يبدأ من 450 ألف جنيه، حسب حالة السيارة.

وسيارات BMW الفئة الثالثة موديل 2011 يبدأ سعرها في مصر من 250 ألف جنيه، حسب حالة السيارة، ولكن في السيارات المستوردة لـ«ذوي الهمم» تبدأ من 150 ألف جنيه، وهكذا على باقي السيارات.

ومن ضمن السيارات الأكثر طلبا في سوق السيارات المستعملة المستوردة لـ«ذوي الهمم» سيارات «كيا سيراتو» بداية من موديل 2009 وحتى موديل 2018 وسيارات «هيونداي ألنترا» و«ميتسوبيشى لانسر».