«الكهرباء» تعلن طرح سيارات كهربائية في السوق المصرية قريبا

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الطاقة يشارك حاليا مع عدد من المؤسسات الدولية في إعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر ومدى جاهزية السوق المصري لطرح السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات كأحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة لنمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة، مؤكداً أنه يتم حاليًا التوجه نحو إنشاء 1000 محطة لشحن السيارات الكهربائية.

السيارات الكهربائية تتوافر بالسوق المصرية منتصف 2022

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم إجراء دراسة بين أحد الشركات المصرية وأخرى صينية لإنتاج السيارات الكهربائية والتي أوصت فنيًا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويًا، وتبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة، ومن المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصري في النصف الأول من عام 2022.

وأوضح أن السيارة تتمتع بمواصفات متميزة منها أنها تقطع مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة وبسرعة قصوى 145 كم في الساعة وتحتاج إلى 10.8 من الثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم من الصفر وبحجم شنطة 5.2 لتر، فيما تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة فقط، لافتا إلى أنه يتم دراسة تنظيم محطات الشحن مع وزارة الكهرباء للتوصل لأسعار وشروط جاذبة للمستثمرين.

وتابع أنه تم الاتفاق بين الطرفين علي إنتاج 25 ألف سيارة سنويًا في مصر على أن يتم التواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير مجموعة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن مكونات المحرك في السيارة الكهربائية يصل إلى 50% من حجمها.

3 مستويات للشحن

وأكد أن الشركة الصينية ستقوم بصناعة البطارية وستسعى مصر إلى عمل شراكة مع تلك الشركات الصينية، منوها إلى أن شحن السيارات ينقسم إلى 3 مستويات، يصل إلى 2 كم ويتم شحنها بالكهرباء المنزلية، والأخرى تصل إلى 7 كم، أما الشحنة الفائقة ستصل من 20 إلى 50 دقيقة على أن تقطع مسافة الشحنة الواحدة 400 كم، مؤكداً أن حجم إنتاج الشركة الصينية يصل إلى 3 مليون و600 ألف سيارة سنويا.